Дизайн самолета действительно очень необычен

Сегодня широкой общественности был представлен уникальный самолёт, который может преодолевать скорость звука, нести на борту до полутысячи пассажиров, а в качестве двигателя использует термоядерный принцип выработки энергии.

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Этот самолет уже окрестили «Большой птицей».

По своим характеристикам, а также по внешнему виду и по самой идее он удивляет практически всех.

Да, данный концепт принадлежит перу испанского дизайнера-футуролога, а модель самолёта сама по себе скорее напоминает невероятный космический корабль ,чем привычное летательное средство.

Автор считает, что даже такой массивный авиалайнер способен преодолевать скорость звука и идеально подходит для организации полётов между европейскими столицами. Например, перелёт из Нью-Йорка в Лондон может занять всего 3 часа.

В качестве двигателя автор предлагает использовать миниатюрный термоядерный реактор, который будет генерировать огромное количество электроэнергии и будет очень экологичным.

Представленные изображения демонстрируют крылья самолёта, похожие на крылья птицы, а салон традиционно разделён на три части: одна из них - бизнес-класс, другая и вовсе - спа-салон, а обычные пассажирские места расположены на самой нижней палубе, примерно как на Титанике.

Предполагается, что самолет будет способен достигать высоты в 16.000 метров, а в длину он превышает 70 метров при весе почти в 600 тонн. Также автор считает, что всё управление самолета будет автоматизировано, и вообще его можно будет использовать как беспилотник.

Конечно, очевидно, что это лишь «вариация на тему» и она далека от действительности, но, по крайней мере, это первый шаг к тому, чтобы хотя бы как-то определить облик будущих пассажирских самолётов человечества.

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