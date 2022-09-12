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Французы по ошибке продали электроэнергии на €60 млн и теперь просят о помощи остальную Европу
Проблема настолько серьезная, что её решение вышло на президентский уровень
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Буквально несколько дней назад стало известно о том, что крупнейшая энергетическая компания Франции из-за ошибки одного из трейдеров продала электроэнергии на сумму более 60 млн евро и теперь находится перед непростым выбором. Либо отказаться от выполнения уже заключённого легитимного контракта, либо просить помощи от Испании, Британии и других стран Еврозоны.

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Пока что официальные лица идут по второму пути и направляют свои прошения в дружественные европейские страны с тем, чтобы получить как можно больше электричества от партнёров.

Удивительно то, что проблему с продажей огромного количества электроэнергии удалось вычислить при рутинной проверке отчётности. До этого её просто никто не замечал, но она оказалась настолько серьёзной, что власти Франции еще больше опасаются за стабильность страны на фоне глобального энергетического кризиса.

Считается, что скоро начнутся перебои с электроэнергией, ведь правительство Франции настолько озаботилось проблемой, что собирается вводить обязательные отключения электроэнергии на всех правительственных объектах, а также добиваться отключения подсветки Эйфелевой башни.

Всё ради экономии электричества.

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#европа #энергетика #франция #энергетический кризис #энергетический кризис в европе #энергия
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