Недавно в сети появился новый тренд использования нейросетей, генерирующих изображения по запросу пользователя.
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Любители поупражняться в точности описаний пытаются как можно серьёзнее озадачить своими запросами нейросеть Stable Diffusion, которая позволяет, как и многие другие подобные системы, генерировать довольно замысловатые изображения на основе их текстовых описаний.
В этот раз предметом для всеобщего исследования стала генерация изображений рыцарей-котов!
Нужно признать, что у довольно большого числа пользователей получилось составить настолько точное описание, что картины, получившиеся в результате работы нейросети, действительно впечатляют.
Как только тренд набрал немного популярности, в игру включились представители традиционного лагеря-противника - любители собак.
Собаководы с большим энтузиазмом взялись за дело и научили нейросеть генерировать не менее интересные изображения собак.
Теперь кодерам осталось придумать нейросеть, которая будет устраивать рыцарские турниры между собаками и котами в обличие древних воинов.