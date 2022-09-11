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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
Необычное увлечение с уникальными изображениями
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Недавно в сети появился новый тренд использования нейросетей, генерирующих изображения по запросу пользователя.

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Любители поупражняться в точности описаний пытаются как можно серьёзнее озадачить своими запросами нейросеть Stable Diffusion, которая позволяет, как и многие другие подобные системы, генерировать довольно замысловатые изображения на основе их текстовых описаний.

В этот раз предметом для всеобщего исследования стала генерация изображений рыцарей-котов!

Нужно признать, что у довольно большого числа пользователей получилось составить настолько точное описание, что картины, получившиеся в результате работы нейросети, действительно впечатляют.

Как только тренд набрал немного популярности, в игру включились представители традиционного лагеря-противника - любители собак.

Собаководы с большим энтузиазмом взялись за дело и научили нейросеть генерировать не менее интересные изображения собак.

Теперь кодерам осталось придумать нейросеть, которая будет устраивать рыцарские турниры между собаками и котами в обличие древних воинов.

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#нейросеть #нейросети #рыцари-коты #рыцари-собаки
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