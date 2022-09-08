Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Институт Гамалеи разрабатывает "таблетку от ожирения"
Препарат начнут тестировать уже в декабре 2022 года
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что институт имени Гамалеи, который разработал российскую вакцину от коронавируса, активизировал свои исследования в области борьбы с лишним весом и близок к выпуску "таблетки от ожирения".

реклама

Сейчас все фитнес-тренеры и диетологи напряглись, и не зря!

Ученые института приняли во внимание общемировую тенденцию повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у пациентов, перенёсших коронавирус. Поэтому нужно сосредоточить усилия на том, чтобы как можно меньше нагружать сердце и сосуды населения.

Главный враг сердца - это жир, а, говоря по-научному, висцеральные отложения, которые внешне выглядят как «пивное пузо», возникают из-за нарушения метаболизма, неправильного питания и других аутоиммунных заболеваний. Жир заполняет все доступные пространство между органами и является главным «провокатором» болезней печени, сердца, атеросклероза и других неприятных заболеваний.

«Таблетка от ожирения» имени Гамалеи основана на полиизопреноидах, а также  на гепатопротекторах, содержащих липиды. Сейчас учёные работают над тем, что формируют необходимый пакет документов для начала проведения исследований препарата на людях.

В проект уже вложено немало сил и средств. Считается, что к Новому году начнётся полноценное тестирование «таблетки от ожирения» и, если всё будет удачно, то отечественные учёные гарантируют, что диеты и интервальные голодания останутся в прошлом.

Как говорили в известном советском фильме – «Достаточно одной таблетки!»

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#жир #институт гамалеи #таблетка от ожирения #таблетка от ожирения гамалеи
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Медики научились использовать холод для терапии ожирения и сопутствующих метаболических заболеваний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
87
Nvidia готовит к выпуску сразу 3 новые видеокарты: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti
12
Очередной соло майнер нашел блок в сети Bitcoin
3
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
25
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
13
Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
11
Розничные магазины снижают цены на процессоры AMD: Ryzen 7 5800X продаётся почти за полцены
16
Poco F1, Mi 9 и ещё 31 старый смартфон Xiaomi 2018-2020 года получил новую прошивку Android 13
1
Игровые тесты доказали 2-кратное преимущество GeForce RTX 4080 над GeForce RTX 3080 – Wccftech
14
Китай запустил в космос спутник двойного назначения и за океаном начали волноваться
10
Bitcoin провалился ниже 19 тысяч долларов
15
Энтузиаст напомнил об одном из преимуществ процессоров Ryzen 7000 над Intel Core 13-го поколения
12
Американцы решили провести тестовый запуск баллистических ракет Minuteman III
7
Страницы ремейка Dead Space появились в Steam и Epic Games Store — русского языка в списке нет
17
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
26
Похоже, продолжение кооперативного боевика Remnant From the Ashes находится в разработке
+
Кибернетизированные тараканы помогут найти выживших под завалами
2
Steam выпустила статистику использования OC, CPU и GPU за август 2022 года
+
Эфир готовится пробить $2000, а Биткоин ждёт бычье ралли на фоне энергетического кризиса в ЕС
12
GeForce GTX 1080 Ti с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 40 000р – что выгоднее купить
6

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
39
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
129
О самых дорогих видеокартах в мире
20
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
8
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
17
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
5
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
7

Сейчас обсуждают

DogEatDog
18:34
покажи фото забора
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
taurus88
18:33
бляха, мне лично хватит и 5ггц на все ядра.
Стали известны официальные характеристики Intel Raptor Lake
Вежливый Excalibur
18:32
вот то и гуглить. что раха неизбежно проиграет. но ты дaлбаеб еще торгуешься "а может только локально в одном нп проиграет", а "может временно проиграет". ниxyя. проиграет полностью везде и навсегда.
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
taurus88
18:32
чево?? с каких пор видяха подключается к чипсету а не цп?? касьянчик, нука за матчасть!
Стали известны официальные характеристики Intel Raptor Lake
Sergei Eremeev
18:30
меня допустим мало волнует дохерища их или еще больше ))) пусть давятся а я буду 4080 ждать ... 3000 вобще опасно брать многих опрокинули с гарантией по памяти .. + отмайненые карты уже по 40 тр слив...
Nvidia готовит к выпуску сразу 3 новые видеокарты: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti
Максим Ширшов
18:29
У АМД просто лучше реализован hyper threading.
Установка сразу четырёх модулей памяти не помешала Ryzen 7 7700X обогнать Core i9-12900K в CPU-Z
Kasyan
18:29
>Также многие граждане разочаровались в российских интернет-СМИ из-за публикации теми явно пропагандистских, прогосударственных материалов и однобокого освещения геополитической ситуации, многие же за...
В августе россияне стали в 2.5 раза меньше интересоваться новостными сайтами, чем в марте
Eisbrecher
18:28
Не насрать ли, кто с какого лончера в какой стране будет играть, если игра - сингловая? Какое может быть коммьюнити в сингловой игре?
Официально: Steam-версию Atomic Heart в России и СНГ уберут — в данном регионе игра будет продаваться только через VK Play
&lt;TopUpdate&gt;
18:26
чет мало верится, что в видяхи среднего класса будут ставить этот разъём.
БП SilverStone HELA 850R Platinum с 12VHPWR коннектором поступил в продажу — 215 USD на Amazon
&lt;TopUpdate&gt;
18:25
в любом случае, даже если таблетка будет работать. Чтобы получить атлетичную фигуру нужно будет идти в зал.
Институт Гамалеи разрабатывает "таблетку от ожирения"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем