Буквально несколько дней назад стало известно о том, что институт имени Гамалеи, который разработал российскую вакцину от коронавируса, активизировал свои исследования в области борьбы с лишним весом и близок к выпуску "таблетки от ожирения".
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Сейчас все фитнес-тренеры и диетологи напряглись, и не зря!
Ученые института приняли во внимание общемировую тенденцию повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у пациентов, перенёсших коронавирус. Поэтому нужно сосредоточить усилия на том, чтобы как можно меньше нагружать сердце и сосуды населения.
Главный враг сердца - это жир, а, говоря по-научному, висцеральные отложения, которые внешне выглядят как «пивное пузо», возникают из-за нарушения метаболизма, неправильного питания и других аутоиммунных заболеваний. Жир заполняет все доступные пространство между органами и является главным «провокатором» болезней печени, сердца, атеросклероза и других неприятных заболеваний.
«Таблетка от ожирения» имени Гамалеи основана на полиизопреноидах, а также на гепатопротекторах, содержащих липиды. Сейчас учёные работают над тем, что формируют необходимый пакет документов для начала проведения исследований препарата на людях.
В проект уже вложено немало сил и средств. Считается, что к Новому году начнётся полноценное тестирование «таблетки от ожирения» и, если всё будет удачно, то отечественные учёные гарантируют, что диеты и интервальные голодания останутся в прошлом.
Как говорили в известном советском фильме – «Достаточно одной таблетки!»