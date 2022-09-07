Довольно нетипичные новости пришли сегодня из Швейцарии.
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Там газета Blick, цитируя слова пресс-секретаря департамента энергетики страны, Маркуса Спурндли, заявила о том, что всем жителям Швейцарии, которые посмеют нарушить правила обогрева своих домов зимой, может грозить тюремное заключение.
Тем, кто будет намерено игнорировать выпущенную правительственную директиву, касающуюся экономии газа в стране, по решению суда может быть назначено наказание до 3 лет лишения свободы. Основанием для судебного разбирательства может считаться поднятие температуры воздуха в доме выше 19 градусов зимой!
Поначалу данное заявление настолько шокировало европейскую общественность, что это было воспринято как журналистская утка, но впоследствии все ведущие представители энергокомпаний Швейцарии и правительственных учреждений не раз и не два подтвердили информацию, опубликованную журналистами издания Blick.
Если любой швейцарец в ситуации нехватки газа будет сознательно отапливать свой дом выше 19 градусов, то ему грозят действительные 3 года тюрьмы. Если же такое произойдёт «случайно», то швейцарец может отделаться только штрафом, разъясняют власти.
Совершенно непрозрачен метод, с помощью которого власти собираются контролировать свою собственную директиву. По всей видимости, в каждую швейцарскую семью подселят представителя администрации с термометром для контроля исполнения директивы.