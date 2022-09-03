Новый глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов немного освоился в новой должности и выступил с целым рядом предложений, на которых необходимо сосредоточиться отечественной космической отрасли, чтобы добиться успеха.
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Программа-минимум структурных изменений касается 7 пунктов развития и выполнение данных пунктов программы модернизации становится для Юрия Борисова ключевыми направлениями его будущей работы.
Итак, для того, чтобы успешно развиваться на мировом рынке и оставаться в лидерах освоения космоса, необходимо заняться:
- срочной коммерциализацией космической отрасли;
- развитием с упором на увеличение орбитальной спутниковой группировки;
- развитием профильного космического отечественного приборостроения;
- созданием новой прогрессивной системы для управления всей отраслью;
- построить иную индустриальную модель выпуска космических аппаратов, которая была бы основана на принципах стандартизации и унификации компонентов;
- проведение ряда научных преобразований;
- реализация прогрессивных пилотируемых и наукоемких программ.
Всё это потребует параллельного развития серьёзного кадрового ресурса, а также срочное привлечение в космическую отрасль молодых специалистов, в том числе создание благоприятной среды для перехода уже сформировавшихся профессиональных сотрудников из других сфер в сферу космоса.