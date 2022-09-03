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Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
"Газпром" опубликовал фото-доказательства многочисленных течей масла из агрегата, которые необходимо срочно устранять
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Пожалуй, каждый уже слышал о том, что газопровод «Северный поток» полностью остановлен.

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Это произошло, и это было ожидаемо.

«Газпром» объявил о том, что в ходе профилактических мероприятий последняя турбина насосной станции «Портовая» была тщательно обследована специалистами Ростехнадзора и на ней были выявлены течи масла из критически важных узлов.

Теперь «Газпром», во избежание техногенной аварии, остановил прокачку газа до починки оборудования. А вот тут наступает самое интересное - компания Siemens договор на ремонт турбин не имеет, хотя имеет необходимые компетенции, а «Газпром», памятуя историю с турбиной, которая до сих пор путешествует где-то по Европе, вообще не хочет связываться с компанией Siemens и настаивает на том, что у Европы есть всего два варианта будущего.

Вариант первый  - пойти на невиданные в 21 веке усилия по снижению энергопотребления (что сомнительно). Либо второй вариант - активировать нитку «Северного потока-2», который полностью готов к эксплуатации и может снять вопросы энергетического кризиса в Европе на долгие годы. Правда, для этого придется отменить любимые европейцами санкции.

Чтобы в зародыше погасить все инсинуации по поводу того, что на самом деле турбина исправна, а «Газпром» создаёт кризис на ровном месте, была опубликована фотография-доказательство, на которой чётко видно из каких именно мест происходит утечка масла.

Поэтому сейчас мяч в «энергетическом поединке» России и Европы находится на стороне жителей Старого Света. Будет довольно интересно понаблюдать за тем, какой же путь для себя они изберут.

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