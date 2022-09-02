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Годовой доход OnlyFans вырос на 600%
Компания стала лидером среди стартапов Королевства и показала феноменальные финансовые результаты
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Довольно интересные новости из мира финансов пришли сегодня с берегов Великобритании.

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Там опубликовали финансовую отчетность известного интернет-сервиса под названием «OnlyFans», который, в основном, предлагает порно-контент для взрослых пользователей со всего мира.

Итак, согласно опубликованной отчетности, которая буквально поразила благополучную британскую прессу, чистая прибыль компании за отчётный период (который равен календарному году) выросла более чем на 600%! Точные цифры - коммерческая тайна.

И благодаря этому компания, контролирующая «OnlyFans», стала самой успешной из всех стартапов Королевства.

Журналисты отмечают, что платформа с лихвой обошла по доходам PornHub и другие сайты «для взрослых», а взрывное развитие популярности площадки связано с несколькими локдаунами в мире, которые сподвигли контент-мейкеров любительских эротических произведений добавлять больше «домашних» материалов.

Теперь платформа «OnlyFans» превратилась в существенного игрока финансового рынка.

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