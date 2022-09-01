Практически все энергетические компании Европы, которые не захотели сотрудничать с "Газпромом", оказались на грани банкротства

Совсем недавно многие средства массовой информации уже сообщали о том, что в энергетических компаниях Европы, а, конкретно в Германии, дела идут очень плачевно.

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Всё новые и новые дотации от государства позволяют удерживать данные компании на грани банкротства, но никак не изменять ситуацию к лучшему.

Очередное подтверждение этому - заявление крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper, которая обратилась к государственному банку с просьбой выделить ей очередной кредит на 4 млрд евро!

Предыдущий кредит, который был выделен этой компании всего два месяца назад (!) в размере феноменальных 9 млрд евро, компания уже истратила.

Потребность во всё больших финансовых вливаниях Uniper аргументирует тем, что в Европе слишком высокие цены на газ и компания вынуждена всё время искать альтернативные каналы покупки газа после сокращения поставок из России (то есть, по сути, все время докупать газ по космическим ценам).

По оценкам самих немцев, каждые сутки они теряют 100 миллионов евро из-за санкций против России и «Газпрома».

Проблемы носят настолько системный характер, что даже спрогнозировать момент, при котором государству больше не нужно будет, по сути, «брать на баланс» частные энергетические компании, невозможно.

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