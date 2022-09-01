Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
В зависимости от задач, подвеска дрона может нести и управляемые бомбы
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Иранские военные последние несколько недель устраивают довольно масштабные учения, в ходе которых демонстрируют невиданные ранее модели вооружений.

реклама

Так, впервые широкой общественности был представлен турбореактивный дрон Karrar, основной изюминкой которого является шестиствольный пулемёт, который установлен на платформе беспилотника.

При этом характеристики у летательного аппарата очень существенные. Дрон может летать со скоростью до 900 км/ч (при крейсерской скорости в 700 км/ч), преодолевать больше, чем 1000 км пути и достигать высот до 9000 метров.

Шестиствольный пулемёт калибра 7.62 позволяет дрону Karrar крайне эффективно уничтожать беспилотники противника, а также бросать серьезный вызов вертолётам и некоторым моделям лёгких самолётов.

Шесть стволов пулемёта успевают сделать до 6000 выстрелов за 60 секунд при прицельной дальности работы более 1 км. БПЛА Karrar весят всего 4 центнера, а приводятся они турбо-реактивными двигателями, производство которых отлично освоила Республика Иран.

Также вместо шестиствольного пулемёта, на подвеске дрона могут быть установлены управляемые и неуправляемые бомбы, ракеты и радиолокационное разведывательное оборудование.

Серьезная «птичка».

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#karrar #иранские бпла #иранские дроны #иранский дрон karrar #каррар
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
194
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
97
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
28
Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
3
К 2040 году Биткоин подорожает до $2 млн и будет сжигать энергии в 10 раз больше, чем Казахстан
42
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
29
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
224
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
8
Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
8
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
14
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
44
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
62
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
25
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
4
Во втором квартале объёмы поставок графических процессоров NVIDIA рухнули на четверть
34
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
+
Процессоры AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache могут появиться только в следующем году
9
Появилось изображение коробки от iPhone 14 Pro
3
Что такое разумный выбор, и сколько должна стоить видеокарта для актуальных игр осенью 2022 года
8
NVIDIA готовится представить топовую GeForce RTX 4090 Ti, но дебют моделей RTX 40 может задержаться
7

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
21
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Параллельная реальность производителей железа
101
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
125
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
43
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
32
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
51
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

Batyr Kuldasov
17:13
Материалы, корпус... 🥱 Если тепло малейшее выделяет... Грохнут. Как пить дать.🧐
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
hiveliberty
17:09
Это вот самая печалька, да. Законодательно тоже надо начать регулировать это. Но начало хорошее, надеюсь, с этим реестром.
Минцифры РФ предлагает создать реестр согласий на обработку персональных данных
Муж_ЗАГЛOTA
17:09
только Алина могла такую статью запостить под ником Зелота :D про косметику и все такое для девочек, когда статьи Ждать? А то я за гейбандэрок переживаю :D, как им тяжело будет в гейЕвропке с работой...
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
ZombieNation
17:08
xxx
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
ZombieNation
17:08
...
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
ZombieNation
17:07
///
Параллельная реальность производителей железа
unboldesoupe
17:07
Завеса тайны над станом наконец-то приоткрыта.
Энтузиаст сравнил уровень быстродействия Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K в Geekbench 5 без AVX-512
ZombieNation
17:06
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии https://www.rbc.ru/society/24/04/2020/5ea2ccbd9a7947a759a59008
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
Андрей Грищенко
17:05
Я помню раст в 2016г, без карт и прочего. Не напугали.
«Выживач» Rust в свежем обновлении получит режим с повышенной сложностью
ZombieNation
17:04
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем