В зависимости от задач, подвеска дрона может нести и управляемые бомбы

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Иранские военные последние несколько недель устраивают довольно масштабные учения, в ходе которых демонстрируют невиданные ранее модели вооружений.

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Так, впервые широкой общественности был представлен турбореактивный дрон Karrar, основной изюминкой которого является шестиствольный пулемёт, который установлен на платформе беспилотника.

При этом характеристики у летательного аппарата очень существенные. Дрон может летать со скоростью до 900 км/ч (при крейсерской скорости в 700 км/ч), преодолевать больше, чем 1000 км пути и достигать высот до 9000 метров.

Шестиствольный пулемёт калибра 7.62 позволяет дрону Karrar крайне эффективно уничтожать беспилотники противника, а также бросать серьезный вызов вертолётам и некоторым моделям лёгких самолётов.

Шесть стволов пулемёта успевают сделать до 6000 выстрелов за 60 секунд при прицельной дальности работы более 1 км. БПЛА Karrar весят всего 4 центнера, а приводятся они турбо-реактивными двигателями, производство которых отлично освоила Республика Иран.

Также вместо шестиствольного пулемёта, на подвеске дрона могут быть установлены управляемые и неуправляемые бомбы, ракеты и радиолокационное разведывательное оборудование.

Серьезная «птичка».

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