Санкции санкциями, а в проектах, которые действительно важны, между российскими и зарубежными партнерами наблюдается завидное взаимопонимание.
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Так, недавно стало известно о том, что «Росатом» и государственная корейская корпорация подписали соглашение общей стоимостью более 2 млрд долларов на участие в совместном строительстве первой в истории на территории Египта атомной электростанции.
Уже сейчас известно, что за постройку реакторов и обеспечение их компонентами будут отвечать специалисты из России, а Южная Корея при этом сосредоточится на создании необходимой инфраструктуры вокруг объекта.
По планам, первый блок будет введён в коммерческую эксплуатацию уже в 2028 году. Такое соглашение - первый за 13 лет проект строительства зарубежной атомной станции, в котором участвует южнокорейская сторона.
Многие уже заявили о том, что, пожалуй, южнокорейское руководство лучше всех в мире умеет маневрировать в условиях санкций, удовлетворяя и европейцев с американцами и продолжая успешное сотрудничество с Россией.