Это не благотворительность, а безысходность

Довольно необычная новость пришла сегодня из Португалии. Местные телевизионные каналы сообщили о том, что фермеры южных провинций этой страны начали бесплатную раздачу апельсинов всем желающим.

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Это произошло из-за того, что покупателей на сезонную продукцию нет, а отправить, как было раньше, апельсины бочками покупателям в Россию больше нет возможности.

Сейчас производители цитрусовых работают себе в убыток, а общеевропейские цены на фрукты серьёзно снизились, ведь к концу лета наблюдается значительный переизбыток продукции, которую просто некуда и некому сбывать.

На этом фоне почти 90% фермеров не смогли покрыть свои затраты на урожай, им приходится в буквальном смысле слова раздавать апельсины бесплатно всем желающим.

Ведь, по факту, даже если урожай никому не продан, его всё равно нужно убирать и это всё равно требует денег. Поэтому все те, кто готов самостоятельно собрать себе практически любое количество апельсинов, могут беспрепятственно сделать это, и сейчас такой поступок будет воспринят португальскими фермерами как помощь.

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