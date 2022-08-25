Компания заявила, что теперь точно "все", но это не точно

Компания IKEA продолжает удивлять.

реклама

Хотя уже порядком надоела со своими новостями в стиле «уйти нельзя остаться».

Провальная распродажа, она же распродажа «прощальная», надолго запомнится всем фанатам бренда в России, прежде всего, своими скандалами. Теперь же IKEA официально «всё».

А может быть, и нет.

По информации источников, близких к компании, владельцы IKEA всё ещё желают продать бизнес в России, но выдвигают важное условие. В договоре должен быть предусмотрен пункт, согласно которому компания IKEA наделяется правом выкупа своей собственности обратно в течение ближайших двух лет.

Шведские бизнес-воротилы, которые контролируют IKEA, крайне негативно относятся к тому, чтобы сворачивать свой бизнес на российском рынке, но на них давят политические силы.

Косвенно свидетельствует об этом и то, что IKEA не нарушила никаких контрактов и не испортила никаких партнерских отношений ни с одним из крупных производителей в России (ни с сотрудниками магазинов, ни с арендодателями), на мощностях которых были локализованы производства многих и многих товаров, которыми были заполнены полки магазинов IKEA.

Ждем скорого возвращения.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке