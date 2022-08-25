Компания IKEA продолжает удивлять.
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Хотя уже порядком надоела со своими новостями в стиле «уйти нельзя остаться».
Провальная распродажа, она же распродажа «прощальная», надолго запомнится всем фанатам бренда в России, прежде всего, своими скандалами. Теперь же IKEA официально «всё».
А может быть, и нет.
По информации источников, близких к компании, владельцы IKEA всё ещё желают продать бизнес в России, но выдвигают важное условие. В договоре должен быть предусмотрен пункт, согласно которому компания IKEA наделяется правом выкупа своей собственности обратно в течение ближайших двух лет.
Шведские бизнес-воротилы, которые контролируют IKEA, крайне негативно относятся к тому, чтобы сворачивать свой бизнес на российском рынке, но на них давят политические силы.
Косвенно свидетельствует об этом и то, что IKEA не нарушила никаких контрактов и не испортила никаких партнерских отношений ни с одним из крупных производителей в России (ни с сотрудниками магазинов, ни с арендодателями), на мощностях которых были локализованы производства многих и многих товаров, которыми были заполнены полки магазинов IKEA.
Ждем скорого возвращения.