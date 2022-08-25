Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
IKEA в России - "уйти нельзя остаться"
Компания заявила, что теперь точно "все", но это не точно
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Компания IKEA продолжает удивлять.

реклама

Хотя уже порядком надоела со своими новостями в стиле «уйти нельзя остаться».

Провальная распродажа, она же распродажа «прощальная», надолго запомнится всем фанатам бренда в России, прежде всего, своими скандалами. Теперь же  IKEA официально «всё».

А может быть, и нет.

По информации источников, близких к компании, владельцы IKEA всё ещё желают продать бизнес в России, но выдвигают важное условие. В договоре должен быть предусмотрен пункт, согласно которому компания IKEA наделяется правом выкупа своей собственности обратно в течение ближайших двух лет.

Шведские бизнес-воротилы, которые контролируют IKEA, крайне негативно относятся к тому, чтобы сворачивать свой бизнес на российском рынке, но на них давят политические силы.

Косвенно свидетельствует об этом и то, что IKEA не нарушила никаких контрактов и не испортила никаких партнерских отношений ни с одним из крупных производителей в России (ни с сотрудниками магазинов, ни с арендодателями), на мощностях которых были локализованы производства многих и многих товаров, которыми были заполнены полки магазинов IKEA.

Ждем скорого возвращения.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #санкции против россии #санкции на россию #ikea #икея #магазины икея
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Канадская Siemens хочет вернуть Газпрому ещё 5 турбин – почему РФ не даст Европе больше газа
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
Карты Visa и Mastercard могут не работать на терминалах оплаты с устаревшим ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
44
Китай выделил 1.38 трлн долларов на постройку заводов для производства чипов
9
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
16
Канадская Siemens хочет вернуть Газпрому ещё 5 турбин – почему РФ не даст Европе больше газа
33
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
25
На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
18
На что способна легендарная GeForce GTX 280 в 2022г – можно ли на видеокарте за 2000р запускать игры
7
Села батарейка: энергетический кризис в Китае лишил автовладельцев возможности заряжать электромобили
3
Энтузиаст сопоставил достижения образцов Ryzen 7 7700X и Core i7-13700K в бенчмарке Cinebench R20
13
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
16
iPhone 14 и все что о нем уже известно
1
Утечка раскрывает подробности празднования 30-летия Mortal Kombat
+
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
10
ASUS представила новые материнские платы для процессоров Ryzen 7000 серий ROG, ProArt и Prime
2
Анонсирована Wyrdsong — мрачная ролевая игра от новой студии разработчиков Skyrim и Fallout: New Vegas
+
Отказываемся от видеокарты NVIDIA в пользу AMD – 7 игровых моделей для любого кошелька
13
В Mini-ITX плате ASUS на базе AMD X670 одна из микросхем чипсета вынесена на отдельный модуль
3
Данные об уровне быстродействия ранних образцов Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D опубликованы инсайдером
13
Microsoft исправила ошибку 0x1E при завершении работы Windows 10
+
Варгейм NEBULOUS: Fleet Command получил первое крупное контентное обновление
1

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
8
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
47
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
73
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
5 лучших кооперативных игр для двух игроков
10
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
16
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
11
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Александр Александр
16:39
А, что кто-то еще и платит за эту игру?
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
Максим Ширшов
16:37
Зачем лукавите, вам фанатизм не позволит перейти с интела на АМД. Я также до выхода райзенов работал исключительно на интел, но скажу честно работать на 4-ядерниках вроде i7 4790k мне было мягко гово...
8-ядерный Ryzen 7 7700X обходит флагман Ryzen 9 5950X на 19% в одноядерном тесте Cinebench R20
Sheshenbek
16:36
Шеша, Да ты уже всех достал, все уже и так поняли что ты богатый и успешный, вот только У богатого rtx 3090 ti, у тебя обычная затычка конченая, хватит позориться. И что ты выставил свои 600 руб? Дума...
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Sheshenbek
16:35
Здесь не прокомментирую, сижу с телефона неудобно видео открывать
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Sheshenbek
16:35
Не знаю зачем нужно больше одной комнаты, У меня одна комната .меня всё устраивает
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Sheshenbek
16:34
Красавчик. Если я был бы при власти Я бы тоже воровал
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Sheshenbek
16:33
Нафиг вообще эти машины? У меня никогда не было машины и она мне на хер не нужна. Как-то глупо фапать на какие-то машины пускай хоть за миллиард, хоть за 100к. машина это хлам который не нужен.
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
MJL25
16:33
Человек с большой буквы
В России резко выросли продажи измерителей радиации и йодида калия
Sheshenbek
16:31
Не знаю ни одну из них не играл, игры это для дурачков. Я себя уважаю
5 лучших кооперативных игр для двух игроков
Giant_calmar
16:27
Согласен, там максимум 25 баксов
Основатель NVIDIA утверждает, что объёмы розничных продаж видеокарт сейчас на 70% выше, чем до пандемии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем