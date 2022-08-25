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Военные Индии случайно ударили ракетой, способной нести ядерную боевую часть, по Пакистану
Инцидент произошел еще весной, а чтобы урегулировать последствия и избежать войны между двумя ядерными державами, потребовались чудеса дипломатии
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Недавно стало известно о вопиющем случае, произошедшем на границе между Пакистаном и Индией, который только по счастливой случайности не закончился ядерной войной.

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Итак, на вооружении индийской армии стоят ракеты под названием «BrahMos». Это такие пусковые установки, которые были разработаны по заказу Индии российскими оружейниками и эти ракеты вполне способны наносить ядерные удары в радиусе 500 км от места пуска.

В марте месяце трое индийских офицеров совершили незлонамеренный случайный запуск подобной ракеты по территории Пакистана. По счастливой случайности ракета была «холостая», то есть БЧ в неё установлена не была. И только на самом высоком уровне данный конфликт удалось сгладить и он не привёл к началу ядерной войны между двумя странами, обладающими ядерным оружием.

Непонятно, чего это стоило Индии, но факты таковы. Сейчас эта страна лидирует во всём мире как государство с самым низким уровнем армейской дисциплины. Дело дошло до того, что индийские союзники вынуждены на полном серьёзе принимать сей факт во внимание при разработке совместных программ и компаний, а также с большой долей критики оценивать запросы Индии на поставки современных и высокотехнологичных видов вооружения.

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#индия #ядерное оружие #пакистан
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