Аналитики связываю подобный рост с "негативным информационным шумом"

По сообщениям издания «Коммерсант», за весну и лето 2022 года спрос на йодид калия, защищающий от радиационного воздействия, вырос на 103% по данным крупнейших маркетплейсов Wildberries и Озон.

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При этом, практически за каждый месяц лета объёмы продаж йодида калия увеличивались на более чем 30%. Данную информацию взялись прокомментировать специалисты, занимающиеся аналитикой интернет-продаж, которые отметили, что уже в августе рост реализации йодида калия начал постепенно снижаться.

Аналитики утверждают, что подобные «всплески активности» у покупателей на довольно специфические препараты был вызван, прежде всего «эмоциональным порывом», который, в свою очередь, был вызван «негативным новостным фоном».

Помимо всего прочего, за 3 недели августа 2022 года продажи разнообразных устройств для измерения радиации также выросли более чем на 160% (если сравнивать с прошедшим месяцем).

Очевидно, что продавцы просто реагируют на повышенный спрос в той или иной категории товаров и всячески пытаются его поддержать, создавая себе тем самым увеличенные продажи, даже если объективных причин для дефицита йодида калия не существует.

Нужно отметить, что Соединенные Штаты Америки действительно столкнулись с ажиотажный спросом на йодид калия, этому феномену были посвящены журналистские расследования, которые установили - простые граждане Америки опасаются ядерной катастрофы и возможного ядерного мирового противостояния.

Не отстает в этом вопросе и Европа. Там также увеличился потребительский спрос на йодид калия и на весь спектр препаратов, которые его содержат.

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