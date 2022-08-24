Сегодня стало известно о том, что корпорация «Ростех» инвестирует средства в создание Центра по восстановлению авиационных двигателей. Как только подобный центр заработает, количество восстановленных деталей резко увеличится. По расчётам, можно говорить о четырехкратном увеличении объемов.
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Сейчас количество подобных восстановленных деталей принято оценивать в 15 тысяч в год, а будет 60 тысяч.
Центр сразу же закладывается с прицелом на то, чтобы как можно более оптимально и эффективно проводить ремонт двигателей для самолётов на нескольких распределенных площадках. Это должно снизить нагрузку на предприятия-изготовители, которым необходимо сосредоточиться на перспективных направлениях.
Помимо всего прочего, такой центр позволит ускорить ремонт деталей, а также снизить стоимость восстановительного ремонта. Уже в 2024 году основные мощности комплекса будут построены, и он начнёт работать.
К настоящему моменту специалистами центра уже внедрено более 200 специальных технологических процессов по восстановлению деталей авиационных двигателей. В том числе и газотурбинных агрегатов.
Обращает на себя внимание то, что подобные технологии восстановления и ремонта могут использоваться в «поточном режиме», что позволяет значительно сократить время и затраты на проведение такого вида ремонта.
Появление центра особенно важно в свете того, что давление санкций не ослабевает и обеспечение безопасности полётов внутри страны выходит на передний план.