Правда, прямого сравнения гиперзвуковых вооружений американцы стараются избегать

Так уж сложилось, что практически день в день представители России и Америки, а, точнее военных ведомств двух стран, сделали заявления по поводу развития гиперзвукового оружия.

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И если по теме российского гиперзвукового оружия сказано немало, то про американские варианты известно довольно немного.

Заместитель министр обороны США, госпожа Кэйтлин Хикс, разразилась довольно пространной речью о том, что Соединенные Штаты не просто работают над созданием гиперзвуковых вооружений, но одновременно вкладывают немалые деньги в разработку анти-гиперзвуковых сил и средств, которые позволили бы защититься от гиперзвукового вооружения других стран.

На вопрос о том, почему ни один из представителей Пентагона до сих пор впрямую не решился сравнивать наработки по теме гиперзвукового оружия России и США, госпожа Хикс отметила, что у Америки существует «целый ряд концептуальных решений относительно того, как необходимо эффективно использовать сверхзвуковое оружие и эти взгляды и решения в значительной степени разнятся с тем, как к теме использования гиперзвукового вооружения подходят в России», заявила она.

При этом Хигс не отрицает, что сейчас США отстают от России в плане создания гиперзвуковых ракет, но уже в ближайшее время все многообещающие наработки, которые есть в американской программе гиперзвука, неминуемо приведут к созданию лучших в мире образцов гиперзвукового и анти-гиперзвукового оружия.

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