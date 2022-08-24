Мог бы и больше, но в полете случилась странность, вызвавшая аварию

Профильные издания сообщают о том, что в последние несколько лет подразделения компании Airbus сосредоточились на создании беспилотников, которые могут экстремально долгое время находиться в воздухе, получая энергию для полёта от солнечных батарей.

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Так, самый новый беспилотник компании смог оставаться в воздухе больше 2 месяцев!

Целых 65 дней беспрерывного полета - это феноменальный результат. Группа инженеров, которая работала над беспилотником «Зефир», смогла добиться того, чтобы он находился в воздухе 65 дней, а испытание закончилось тем, что беспилотник «Зефир» совершил крушение где-то в пустынях Аризоны.

За время непрерывного полёта инженерами компании Airbus были проведены сотни опытов и экспериментов, которые позволят в дальнейшем модернизировать конструкцию. Накоплено около полутора тысяч инфо-часов полетных данных (в том числе, и в верхних слоях стратосферы), которые критически важны для будущих разработок.

Как сообщают осведомленные источники, близкие к руководству компании, дрон «Зефир» большую часть своих «скитаний» провёл на высоте около 20 км, а падение машины произошло в результате того, что беспилотник неожиданно совершил резкий петлеобразные манёвр на скорости более 90 км/ч и потерял стабильность, что и привело к падению. В причинах такого поведения инженерам еще предстоит разобраться.

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