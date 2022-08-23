Такая идея пришла в голову бывшему спикеру Рады Дмитрию Разумкову

Сегодня стало известно о том, что бывший спикер Рады, Дмитрий Разумков активно распространяет в доступных ему социальных сетях свой новый эксклюзивный авторский способ борьбы с Россией и энергетическим кризисом в Европе, в котором тоже виновата, конечно же, Россия.

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Итак, следите за цепочкой рассуждений.

Формально тот газ, который Россия поставляет европейским странам через территорию Украины ровно до границы первой из стран Евросоюза принадлежит России, а значит, что он безапелляционно попадает под санкционное законодательство и подлежит обязательной конфискации.

Таким образом, Разумков предлагает вообще не отправлять Европе российский газ, а закачивать (то есть, фактически воровать) его в оставшиеся в работоспособном состоянии хранилища газа страны и уже затем перепродавать Европе по гораздо более разумным ценам.

Он заявляет, что конфискация российского имущества - законная обязанность и её нужно пользоваться.

До такой схемы не додумался пока ещё никто.

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