И это на фоне того, что крупнейшие энергетические компании Европы находятся на грани банкротства

Европейские политические элиты, похоже, начинают понемногу осознавать последствия собственных действий.

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Так, «Локомотив антироссийских санкций», по-другому говоря, Германия, снова отличилась.

Случилось невиданное - уровень одобрения деятельности Шольца упал до 32%.

При этом сегодня стоимость газа неуклонно перевалила за 3000 долларов США, показав рост примерно в 15% впервые с начала весны 2022 года.

Прошедшие выходные в Германии запомнились так называемым «днем открытых дверей», в который каждый немец мог прийти прогуляться в парке перед резиденцией Шольца и пообщаться с ним в неформальной обстановке. Вопросы канцлеру задавали разные, но СМИ растиражировали лишь один.

Маленький мальчик спросил Шольца, считает ли он себя богатым человеком, на что мудрый канцлер усмехнулся и сказал что, конечно да, он богаче простых немцев.

В попытке удержать падение своего политического рейтинга, Олаф неожиданно заявил, что он своей властью обещал сделать всё возможное для того, чтобы кризиса на территории Европы не было, но даже самые ярые сторонники канцлера говорят, что его заявление можно назвать ультрапопулистским на фоне роста цен на электроэнергию на 80% только за август 2022 года и трехкратный рост инфляции в Германии.

В скором времени это может привести к тому, что рядом с должностью канцлера Шольца появится приставка «экс-».

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