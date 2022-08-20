Средний по стране лимит операций в 70 тысяч рублей многие считают совершенно недостаточным

Как сообщают сотрудники Бюро кредитных историй, по итогам июля 2022 года впервые в России совокупная задолженность жителей страны по кредитным карточкам превысила полтора триллиона рублей!

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При этом количество активных кредиток на руках у населения продолжает увеличиваться и, по прогнозам, к концу лета достигнет 55 млн выпущенных в оборот карт. Это абсолютный исторический максимум по количеству персональных финансовых кредитных продуктов за 20 лет.

Несмотря на то, что многие банки серьёзно снизили лимиты по операциям с кредитными картами и в среднем по России порог кредита сейчас составляет примерно 70.000 рублей, россияне не боятся влезать в долги и считают, что комфортный для жизни лимит по кредиткам должен быть увеличен до 100 тысяч рублей.

Каждый день примерно 3 млн держателей кредитных карт допускают просрочку платежей, что грозит им повышенными процентами по займам. А финансовые эксперты говорят, что баланс между размером кредита и ставками по нему еще далек от идеала после первых шоковых месяцев весны.

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