После публикации финансового отчёта компании Xiaomi стало понятно, что у неё довольно серьёзные финансовые трудности.
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Только за прошедший квартал на фоне спада мирового спроса на рынке смартфонов компания допустила падение чистой прибыли более чем на 80% и в сумме ей удалось заработать «всего» около 204 млн долларов.
Этот результат оказался наихудшим за все время работы компании. Даже сами сотрудники Сяоми, отвечающие за прогнозирование, не делали такие плохие финансовые прогнозы.
В самом Китае распространение смартфонов Xiaomi упало на 22%, а мировой рынок при этом ужался почти на 15%.
Обращает на себя внимание и тот факт, что для Xiaomi падение спроса стало самым большим среди всех традиционных лидеров рынка электроники.
А дальше будет еще хуже. На снижение показателей повлияет то, что в Индии буквально объявили Xiaomi торговую войну и вообще запретили продавать устройства компании по цене меньше 150 долларов. Такое развитие событий негативно скажется в будущем на успешности бизнеса китайцев.