Несколько дней назад стало известно о том, что общая казна Евросоюза в ближайшее время окажет Германии помощь в размере 28 млрд евро, которые будут направлены на поддержание в «рабочем» состоянии местных энергетических компаний.
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Официальная версия помощи - частичная компенсация рекордных цен на электроэнергию. Но на самом деле все понимают, что финансовые вливания нужны, прежде всего, для того, чтобы уменьшить риски тотального разорения основных энергетических гигантов и других немецких системообразующих предприятий.
Обращает на себя внимание то, что ситуация, при которой Германии дают деньги - крайне необычная и нетипичная.
На протяжении многих десятилетий Европа привыкла к тому, что Германия выступает во многих аспектах своего рода «донором» для стран Еврозоны, постоянно помогая средствами и газом другим странам. Сейчас же, чтобы не раздражать общественность, данная помощь из общей казны активно смешивается «с зелёным соусом», а именно с тем, что данные инвестиции идут на развитие углеродно-нейтральных экологичных способов добычи энергии.