Получились удивительные фотографии

12700KF за копейки в Ситилинке

12700KF за копейки в Ситилинке

Довольно необычный эксперимент с участием дельфинов провели в Соединенных Штатах Америки.

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Там сразу на шесть млекопитающих, которые по совместительству являются подразделением военно-морского флота Америки по поиску подводных мин, установили камеры GoPro, использую специальную подвеску на ремнях.

Такая конструкция обеспечивала крепление видеозаписывающей аппаратуры примерно за головой дельфинов.

Афалины плавали с такими камерами более полугода на побережье Калифорнии, а из-за выбранного ракурса многие фотографии выглядят так, будто это и не дельфины вовсе, а какие-то инопланетяне.

При этом ничего выдающегося узнать про дельфинов не удалось.

Они всё также улыбаются, дружат семьями и, как всякие хищники, умеют прекрасно охотиться в стаях.

Отдельно ученые проанализировали звуки, которые издают афалины и даже смогли дифференцировать их в ситуационном плане. Когда есть опасность - звуки одни, когда все спокойно - другие.

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