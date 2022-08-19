Немцы говорят, что прослушивание музыки пойдет турбине на пользу

Как многим известно, знаменитая турбина от компании «Сименс», которую забрали для ремонта на предприятии в Канаде и так и не вернули России, продолжает путешествовать по миру и всё ещё находится в Германии, где она превращается скорее в культурный памятник, чем в устройство, которое остро необходимо для увеличения эффективности работы газопровода «Северный поток».

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Компания «Газпром» всё ещё не желает забирать турбину обратно из-за санкций, а представители компании Siemens Energy решили создать необычный флешмоб в своих социальных сетях.

Они предлагают каждому из пользователей создать плейлист для турбины, которая продолжает «скучать» в Германии. Представители компании «Сименс» заявляют, что турбине сейчас очень одиноко и ей не помешает получить поддержку от европейцев и других заинтересованных в её судьбе лиц.

Представители «Siemens Energy» говорят, что полученный плейлист будут проигрывать в технологическом помещении, которое сейчас является складским для хранения турбины на немецкой земле.

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