Вот уж действительно неординарные новости пришли сегодня из Японии.
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Итак, там на полном серьёзе собираются объявить государственную компанию по популяризации потребления алкоголя среди молодёжи!!!
Власти Японии крайне обеспокоены тем, что за время пандемии существенно снизились налоговые поступления в казну от сегмента реализации алкоголя. Налоговая служба заявила, что удалённая работа во время волн коронавируса совершенно отбила у людей желание встречаться и много выпивать с друзьями по работе и коллегами.
Правительство Японии поддержало специальный законопроект «Sake Viva!», который должен сделать всё возможное, чтобы научить молодёжь пить больше алкогольных напитков. Нужно потреблять и традиционный саке, тем самым увеличивая налоговые поступления.
Целевая аудитория программы - молодые японцы в возрасте от 20 до 40 лет. Любой желающий может совершенно официально подать свои идеи на конкурс популяризации «культуры пития» среди молодёжи.
Власти надеются, что такие меры помогут увеличить фискальные сборы с продажи алкоголя, но и внесут понятие «новой нормальности» в японское общество.
Министерство здравоохранения Японии, напротив, заявило, что никогда не поддержит подобную инициативу Правительства, ведь грань между «надлежащим употреблением качественного алкоголя» и «алкоголизмом нации» очень тонка.