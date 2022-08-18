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Примерно через 10 лет на околоземной орбите будет больше 70-ти тысяч спутников
Такой прогноз учитывает агрессивную политику крупнейших мировых стран по увеличению своих спутниковых группировок
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На конференц-зонах форума «Армия-2022» главный конструктор системы по предупреждению о ракетном нападении и одновременно генеральный конструктор «Вымпел» Сергей Боев поделился своими прогнозами по поводу развития космической отрасли мира.

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Он рассказал, что, по подсчетам специалистов, примерно к 2030 году на околоземной орбите будет сосредоточено более 70.000 (!) космических аппаратов различного назначения. В данном случае речь идет о тех спутниках, которые действительно работают, а не выведены из эксплуатации.

Агрессивное увеличение «площади заселения спутниками» орбиты Земли представляет собой существенную угрозу сразу в нескольких сферах. На настоящий момент Китай, Индия, Европейский союз и Америка не скрывают своих планов по созданию так называемых «Мега - группировок» из тысяч спутниковых аппаратов.

Нет причин сомневаться в том, что подобные планы будут, в конце концов, ими достигнуты, и Земля будет попросту оплетена десятками тысяч космических спутников.

Отдельно господин Боев описал и видение ситуации касательно орбитального космического мусора. Безусловно, такое количество спутников приведёт к экспоненциальному увеличению космического орбитального мусора, его нужно будет либо убирать, либо создать глобальную систему контроля за ним. Иначе мусор будет угрожать практически любым орбитальным группировкам вне зависимости от физического размера входящих в них космических аппаратов.

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#космос #орбитальные группировки #суптники
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