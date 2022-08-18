Журналистам издания «Политико» стало известно о том, что Соединённые Штаты Америки крайне обеспокоены сближение Турции и России.
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В связи с этим неназванные источники администрации Байдена утверждают, что, если между двумя странами состоится подписание «формального экономического партнёрства» и Турция станет глобальным центром для капитала и бизнеса, который имеет близкие отношения с Российской Федерацией, то это создаст реальные угрозы для будущей интеграции турецкого народа с остальным миром.
Такого мнения придерживается официальный представитель администрации Соединенных Штатов. Он добавляет, что, если дружественные связи Москвы и Анкары будут продолжать укрепляться, то Америка пойдёт по известному «санкционному» пути, но уже в отношениях с Турцией. Ей будут запрещены расчёты в долларах, а компании, которые имеют свои представительства на турецкой земле, будут вытеснены с этого рынка как с рынка недружественных Америке стран.