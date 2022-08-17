Такая вот эпохальная смена "СВД" на "СВЧ"

На полях форума «Армия-2022» представлена официальная замена СВД (легендарной снайперской винтовки оружейника Драгунова).

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Концерн «Калашников» показал всем посетителям форума новейшую снайперскую винтовку Чукавина (сокращённо – СВЧ), которая готова к поступлению в войска уже в этом году.

Известно, что снайперская винтовка нового образца "прицельно" готовилась на замену легендарной и овеянной мифами винтовки Драгунова. Она уже выдержала все циклы необходимых государственных испытаний и готова к «выходу в поля».

Главное отличие снайперской винтовки модели СВЧ от всех прошлых вариантов стрелкового оружия (времен российского и даже ещё советского выпуска) заключается в её оригинальной компоновке.



Традиционная для прошедших десятилетий схема со ствольной коробкой, закрытой крышкой, ушла в прошлое. Винтовка модели СВЧ имеет ствольную коробку, которая разделена сразу на две части. Это значительно упрощает крепление вариативной оптики, различных прицелов (в том числе ночных и тепловизионных), а также других стрельбовых комплексов, которые необходимы при проведении специальных миссий.

При этом, новейшее произведение оружейника Чукавина совместимо практически с любыми известными миру приспособлениями, облегчающими стрельбу в условиях ограниченной видимости.

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