Такой неординарных ход должен помочь румынам пережить финансовые трудности

Курьезная новость пришла сегодня из Румынии.

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Так, широкой общественности стало известно о том, что Национальный банк данного государства официально принял на работу известного румынского астролога и ясновидящую по именем Минерва.

Официальные представители Нацбанка Румынии пока что от комментариев всячески отказываются, но в профильных изданиях уже звучит масса предположений о том, что в период крайней нестабильности финансовой ситуации во всём мире ясновидящая Минерва возьмёт на себя основную часть функций по предсказанию наиболее безопасных способов и методов ведения финансовых дел, а также будет заниматься вопросами удачных инвестиций.

Именно её таланты ясновидящей должны помочь румынскому правительству совершать выгодные и безрисковые вложения чтобы обезопасить весь румынский народ от возможных финансовых потерь.

Удастся ли ясновидящей Минерве выполнить столь сложные обязанности, будет известно позднее.

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