Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Новая полностью электрическая субмарина "Амур-Е600" сможет оставаться под водой более 2-х недель
При этом подводная лодка не производит практически никаких шумов
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

На полях Международного саммита «Армия - 2022» каждый день звучат новые и довольно любопытные известия о том, куда двигается оборонная промышленность России.

реклама

Так, одно из ведущих конструкторских бюро, занимающихся разработкой перспективных подводных лодок, заявило о том, что готов дизайн - проект абсолютно новой, не имеющей аналогов в мире, полностью электрической подводной лодки с кодовым названием «Амур E600».

Цифра «600» в данном случае обозначает водоизмещение субмарины. При этом, по автономности она может находиться под водой до 17 - 18 суток.

Ранее несколько ведущих военных экспертов выступили с мнением о том, что современные театры военных действий серьёзно меняют вектор развития военной техники и оборонной промышленности.

Так же, как сейчас сухопутные конфликты не обходятся без применения беспилотников и дронов, то и под водой использование дронов и других подводных автономных аппаратов категорически обосновано.

В дальнейшем флоты Великих держав будут в значительной степени представлены разнообразными моделями разных функциональных подводных беспилотных аппаратов, которые по мановению оператора будут выполнять самые сложные задачи.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#амур #амур е600 #подводная лодка амур #электрическая подводная лодка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
16
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
12
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
8
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
27
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
6
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
Учёные нашли очередное доказательство того, что Луна когда-то была частью Земли
6
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
13
Играем в легендарную Horizon Zero Dawn на ПК – выбираем оптимальную видеокарту для эксклюзива Sony
12
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
3
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
40
Геймерам всё-таки удалось установить рекорд «онлайна» в Half-Life: сегодня в игре в Steam присутствовали более 12 тысяч человек
6
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
20
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
6
Последняя информация о ценах Ryzen 7000 превосходит предпоследнюю
12
В Steam по-тихому ввели новую функцию, ориентированную на free-to-play проекты
+
Материнские платы MSI на чипсете X670 начали появляться на сайтах магазинов
1

Популярные статьи

На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
118
Почему тестировщики не любят AMD
146
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
23
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
126
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
72
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
69
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
7

Сейчас обсуждают

Bnertiagfh
16:31
Джокер в шоке!
Похоже, производство GTX 1050 Ti остановили в июне — в Китае запасы этой модели заканчиваются
puding
16:30
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
puding
16:30
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
2rasmus
16:30
Ты уже вообще ничего не можешь, ты опущен, размазан и слит. Иди обтекай и думай как перестать быть таким убожеством.
Почему тестировщики не любят AMD
Алексей Розаев
16:29
ну логично 1630 же запустили
Похоже, производство GTX 1050 Ti остановили в июне — в Китае запасы этой модели заканчиваются
Сергей Васильев
16:29
Ты зачем свое имя тут пишешь? Сиди дальше фейком, письканюх малолетний
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
Aristarh
16:29
Так он же с них и начинал.
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
deema35
16:29
Самая популярная геймерская видеокарта уходит.
Похоже, производство GTX 1050 Ti остановили в июне — в Китае запасы этой модели заканчиваются
midinada
16:29
Что то у хохложопых пердаки подрывает. Чуют свой скорый конец?
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Вежливый HARM
16:29
по скорости утилизации идет с большим отрывом.
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем