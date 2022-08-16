При этом подводная лодка не производит практически никаких шумов

На полях Международного саммита «Армия - 2022» каждый день звучат новые и довольно любопытные известия о том, куда двигается оборонная промышленность России.

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Так, одно из ведущих конструкторских бюро, занимающихся разработкой перспективных подводных лодок, заявило о том, что готов дизайн - проект абсолютно новой, не имеющей аналогов в мире, полностью электрической подводной лодки с кодовым названием «Амур E600».

Цифра «600» в данном случае обозначает водоизмещение субмарины. При этом, по автономности она может находиться под водой до 17 - 18 суток.

Ранее несколько ведущих военных экспертов выступили с мнением о том, что современные театры военных действий серьёзно меняют вектор развития военной техники и оборонной промышленности.

Так же, как сейчас сухопутные конфликты не обходятся без применения беспилотников и дронов, то и под водой использование дронов и других подводных автономных аппаратов категорически обосновано.

В дальнейшем флоты Великих держав будут в значительной степени представлены разнообразными моделями разных функциональных подводных беспилотных аппаратов, которые по мановению оператора будут выполнять самые сложные задачи.

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