Эти послания от предков предупреждают ныне живущих о голоде и прочих неприятностях

Сегодня жители нескольких районов Франции стали свидетелями довольно тревожного явления.

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Из-за того, что уровень воды в реках Рейн и Эльба достиг минимальных значений, на поверхности показались так называемые «голодные камни».

«Голодные камни» представляют собой поверхности, на которых предками за много веков до настоящего момента, нанесены слова – «Плачь, когда увидишь меня!».

Тем самым пращуры предупреждают своих потомков о том, что если эти камни и надписи видны, то такой уровень обмеления рек наверняка предсказывает будущий голод, прежде всего связанный с плохим урожаем.

Историки и ученые расходятся во мнениях по поводу того, когда точно появились данные надписи.

Некоторые из них имеют возраст 6 - 7 веков, другие же созданы не больше века назад, но цель у этих наскальных знаков одна - предупредить потомков об опаснейшем снижении уровня рек и грядущих неприятностях.

Сбудутся ли эти прогнозы, пока неизвестно, но абсолютно точно зафиксировано, что в прошлый раз «голодные камни» были видны 2016 году.

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