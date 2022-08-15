Совсем недавно концерн «Калашников» заявил о том, что сосредотачивает все свои усилия на разработках по теме беспилотных летательных аппаратов.
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И вот уже сегодня дочерняя компания предприятия «ЗАЛА» представила широкой общественности серийный вариант своего беспилотника модели «421-24».
По сообщениям журналистов РБК, аппарат может долгое время оставаться неуязвимым и невидимым благодаря тому, что обладает крайне низкой визуальной, а, главное, акустической заметностью.
Для управления беспилотником используется традиционный ручной контроллер, а оператор при управлении дроном может находиться даже в движущемся транспорте.
По габаритам устройство не превышает 500 мм, а автономность полета приближается к получасу. При этом максимальный пик высоты, который покоряется беспилотнику, составляет почти 2 км, а крейсерская скорость - 30 км/ч.
Модуль связи, установленный на дроне, позволяет уверенно поддерживать связь на расстоянии до 4 км. Также создатели беспилотника утверждают, что данная модель крайне устойчива к средствам подавления, используемым войсками радиоэлектронной борьбы и отлично зарекомендовала себя на внутризаводских испытаниях.