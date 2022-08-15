Такая мера должна обеспечить устойчивость имеющегося авиационного парка страны

Сегодня появилась информация о том, что ведущие компании, занимающиеся эксплуатацией авиационной техники в России, выступили с открытым письмом к профильным министерствам и ведомствам для того, чтобы официально узаконить так называемый «каннибализм самолётов».

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Конечно, речь идёт о том, чтобы допустить в условиях санкций разбор имеющихся самолётов для перестановки критически важных деталей для замены. Скептики, услышав эту новость, наверняка заголосят о том, что в России как обычно все плохо, но они, наверное, не знают того, что подобная практика «каннибализма» давно узаконена во всём мире и в ней ровным счётом ничего постыдного нет.

Многие мировые компании поддерживают исправность своих парков самолётов именно за счёт того, что разбирают старые самолеты. Особенно важно дать такую возможность для тех случаев, когда возникают ситуации, при которых речь идёт о «некритичной» технике, которая не так сильно влияет на безопасность полётов.

Тем не менее, для того, чтобы всё было по закону, после снятия любая деталь должна быть в обязательном порядке подвергнута анализу состояния и годности, отдельно нужно будет оформлять талон годности, а также снятый элемент обязан выдержать все необходимые тестовые нагрузки и уже потом можно устанавливать его в другой самолёт.

Считается, что данное предложение не встретит противодействия Министерства транспорта и новые правила «каннибализма» начнут работать уже весной следующего года.

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