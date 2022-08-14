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Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
Темпы прироста планетарного населения обеспечивает Азия
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По прогнозам специалистов, примерно 15 ноября общее население планеты преодолеет отметку в 8 млрд человек.

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Конечно же, знать абсолютно точно, когда именно родится 8-ми миллиардный  житель планеты, никто не может. Но довольно точные прогнозы демографов позволили определить несколько дней, в которые вероятность данного события наиболее высока.

Поэтому 15 ноября считается ООН днем, когда планета «откроет» девятый миллиард по населению.

Несмотря на непрекращающиеся разговоры о том, что население развитых стран неуклонно снижается, общее население планеты растёт и растёт фантастическими темпами (благодаря азиатским странам).

Для сравнения, в начале XX века Землю населяло чуть более полутора млрд. человек. После периода опустошительных Первой и Второй Мировых войн и вплоть до шестидесятых годов 20 века население Земли начало увеличиваться и достигло отметки в 3 миллиарда жителей.

Теперь же, за прошедшие 50-60 лет общая численность землян увеличилась еще на 5 млрд человек. В среднем можно принять, что за одно десятилетие рождается миллиард жителей планеты.

Таким образом, если предположить, что темпы прироста населения сохранятся, то к концу XXI века можно уверенно прогнозировать рост населения планеты до 15 миллиардов человек!

И это, вполне вероятно, станет одной из самых главных проблем планетарного масштаба.

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#земля #население земли #прирост населения
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