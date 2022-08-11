Исследование общественного мнения очень хорошо отражает заинтересованность простых американцев в вопросе Тайваня

Компания «Монинг консалтинг» опубликовала довольно интересные результаты исследования общественного мнения простых жителей США.

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Так, по результатам проведённого компанией опроса, большинство американцев вообще не могут найти на карте остров Тайвань.

Всего лишь 34% опрошенных смогли абсолютно верно отметить место расположения острова на мировой карте, остальные же пытались указать местонахождение Тайваня на территориях России, Австралии, Монголии и Индии.

На картинке можно видеть точки, которые отражают географический выбор опрошенных по поводу того, где-же Тайвань.

При этом, из тех 34%, которые всё-таки смогли правильно локализовать полупроводниковый остров, 75% заявили о том, что Америка должна официально признать независимость острова, ещё 56% согласились с тем, что Америка должна не просто его признать, а взять его под защиту и оборонять остров военными средствами, если это будет необходимо.

Даже несмотря на то, что тема Тайваня широко обсуждалась в СМИ в связи с визитом представительницы американских политических элит на остров, вызвав бурную реакцию властей КНР (правда, не такую острую, как можно было ожидать), немногим американцам это вообще интересно.

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