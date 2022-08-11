Компания «Монинг консалтинг» опубликовала довольно интересные результаты исследования общественного мнения простых жителей США.
реклама
Так, по результатам проведённого компанией опроса, большинство американцев вообще не могут найти на карте остров Тайвань.
Всего лишь 34% опрошенных смогли абсолютно верно отметить место расположения острова на мировой карте, остальные же пытались указать местонахождение Тайваня на территориях России, Австралии, Монголии и Индии.
На картинке можно видеть точки, которые отражают географический выбор опрошенных по поводу того, где-же Тайвань.
При этом, из тех 34%, которые всё-таки смогли правильно локализовать полупроводниковый остров, 75% заявили о том, что Америка должна официально признать независимость острова, ещё 56% согласились с тем, что Америка должна не просто его признать, а взять его под защиту и оборонять остров военными средствами, если это будет необходимо.
Даже несмотря на то, что тема Тайваня широко обсуждалась в СМИ в связи с визитом представительницы американских политических элит на остров, вызвав бурную реакцию властей КНР (правда, не такую острую, как можно было ожидать), немногим американцам это вообще интересно.