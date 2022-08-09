Такой вариант развития событий гораздо более вероятен, пока китайские друзья опасаются "вторичных санкций"

Сегодня в средствах массовой информации появилась ещё одна новость о том, куда и как будет двигаться российская автомобильная промышленность в ближайшее время.

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Источники утверждают, что совсем скоро на российский рынок выйдут иранские автопроизводители, глава русского центра под названием «Иранцы за рубежом» сообщил, что уже заключены контракты на сборку машин на территории России.

Эта новость выглядит гораздо более правдивой, чем планы по наполнению всех автосборочных мощностей автомобилями из Китая. Китайцы крайне опасаются «вторичных санкций», они настолько сильно «маневрируют» в этом вопросе, что порою доводят ситуацию до абсурда.

Иран же это единственная страна (конечно, кроме Северной Кореи), которая умеет и знает как жить под санкциями долго и при этом развиваться. Именно поэтому идёт масштабная подготовка так называемого «плана Б» по восстановлению российского автопрома.

Иран уже сейчас заявляет о том, что готов предоставить свои компетенции для возрождения брендов «Победа», «Москвич» и «Волга». Некоторое время назад в России уже продавались автомобили, которые выпускались в Иране. Этим занималась компания, которая называется Iran Khodro. В самом Иране данное предприятие собирает не только собственные автомобили, но и занимается крупноузловой сборкой китайских и даже французских машин (преимущественно компании Peugeot).

Но тут надо учесть, что самый «молодой» клон французского концерна, который позволено собирать иранцам - кроссовер образца 2013 года.

Собственно говоря, «независимый» модельный ряд иранских автомобилей вообще не впечатляет. В основном он состоит из тех же самых отслуживших своё платформ концерна PSA, которые были разработаны ещё до конца XX века.

По мнению авторитетных автомобильных экспертов, в России может появиться седан «Тара». Это значительно переработанный Peugeot 301, но в Иране есть и частная автомобильная корпорация, Kerman Motor, и именно эта компания наладила на своих мощностях сборку китайского среднеразмерного седана, который изначально разработан все теми же китайцами из JAC.

Именно модель КМС J7 могла бы стать «первой ласточкой» возвращения иранского автопрома на российскую землю.

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