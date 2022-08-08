Сегодня стало известно о том, что компания «Астра», которая обещала построить для американской космической промышленности самую дешёвую ракету во всём мире, объявила о прекращении своих исследований на этом поприще.
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Сверхлёгкая ракета под названием «Ракета - 3.3», на которую компания делала ставку, больше не будет тестироваться, дорабатываться и до серийного выпуска не дойдет.
Виной всему череда провальных запусков, последний из которых случился в июне 2022 года.
Да, если бы проект «Ракета - 3.3» довели до ума, то этот космический аппарат стал бы самой дешёвой мировой ракетой, но компания его окончательно забросила и сосредоточилась на другом направлении – «Ракете - 4.0».
Изначально компания «Астра» планировала разработать сверхлёгкую одноразовую ракету, которая бы смогла доставлять на низкую орбиту Земли грузы до 300 кг и до 2 центнеров на солнечно-синхронную орбиту. При этом, стоимость такой ракеты составляла бы всего 4 млн долларов, а ещё более лёгкий вариант такой ракеты можно было бы приблизить по цене вообще к 2,5 млн долларов, но, получается, из этого проекта ничего не вышло.
Сделать дёшево и хорошо американцы не смогли.