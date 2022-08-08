Американская мечта о сверхлегкой ракете, которая бы победила всех конкурентов одной лишь ценой, растворилась как дым

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Сегодня стало известно о том, что компания «Астра», которая обещала построить для американской космической промышленности самую дешёвую ракету во всём мире, объявила о прекращении своих исследований на этом поприще.

реклама

Сверхлёгкая ракета под названием «Ракета - 3.3», на которую компания делала ставку, больше не будет тестироваться, дорабатываться и до серийного выпуска не дойдет.

Виной всему череда провальных запусков, последний из которых случился в июне 2022 года.

Да, если бы проект «Ракета - 3.3» довели до ума, то этот космический аппарат стал бы самой дешёвой мировой ракетой, но компания его окончательно забросила и сосредоточилась на другом направлении – «Ракете - 4.0».

Изначально компания «Астра» планировала разработать сверхлёгкую одноразовую ракету, которая бы смогла доставлять на низкую орбиту Земли грузы до 300 кг и до 2 центнеров на солнечно-синхронную орбиту. При этом, стоимость такой ракеты составляла бы всего 4 млн долларов, а ещё более лёгкий вариант такой ракеты можно было бы приблизить по цене вообще к 2,5 млн долларов, но, получается, из этого проекта ничего не вышло.

Сделать дёшево и хорошо американцы не смогли.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte