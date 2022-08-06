Недавно стало известно о том, что техасская майнинговая компания придумала довольно необычный способ обогатиться, который позволил ей вообще не пострадать от феноминального падения курса биткоина.
реклама
Способ состоит в том, что майнинговая компания, которая в общей сложности владеет фермами мощностью примерно 750 МB, расположенными в техасском городке Рокдейл, продала обратно ранее выкупленные мощности электроэнергии.
Компания работает абсолютно легально и каждые несколько месяцев заключает контракты на поставку электроэнергии от штата и делает это по фактическим ценам на момент заключения договора. В середине лета в штате Техас установилась небывалая жара - температура достигала почти 40 градусов Цельсия, что привело к возросшей нагрузке на электросистему штата.
При этом, значительно возросла цена за электричество. В итоге руководство компании приняло решение отключить на время большую часть своего оборудования для майнинга и «вернуть» в энергосистему штата почти 12000 Мегаватт*часов.
Компания, по сути, просто перепродал обратно по более дорогой цене электроэнергию, которую купила по более низкой цене.
В общей сложности такой манёвр позволил компании заработать около 9,5 млн долларов.
При этом, для сравнения, в середине лета 21 года компания «намыла» 440 монет и заработала на этом 15 млн долларов, в 2022 году, когда произошло отключение части оборудования, они «намыли» 318 монет на 7 млн долларов. Но, если к этой сумме прибавить то количество денег, которые удалось выручить за «реверс электроэнергии», то выходит что компания не просто не потеряла деньги, но и заработала пару миллионов сверху.
Техасские майнеры круче Чака Норриса.