Такой маневр позволил техасским майнерам вообще "не заметить" падения курса биткоина

Недавно стало известно о том, что техасская майнинговая компания придумала довольно необычный способ обогатиться, который позволил ей вообще не пострадать от феноминального падения курса биткоина.

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Способ состоит в том, что майнинговая компания, которая в общей сложности владеет фермами мощностью примерно 750 МB, расположенными в техасском городке Рокдейл, продала обратно ранее выкупленные мощности электроэнергии.

Компания работает абсолютно легально и каждые несколько месяцев заключает контракты на поставку электроэнергии от штата и делает это по фактическим ценам на момент заключения договора. В середине лета в штате Техас установилась небывалая жара - температура достигала почти 40 градусов Цельсия, что привело к возросшей нагрузке на электросистему штата.

При этом, значительно возросла цена за электричество. В итоге руководство компании приняло решение отключить на время большую часть своего оборудования для майнинга и «вернуть» в энергосистему штата почти 12000 Мегаватт*часов.

Компания, по сути, просто перепродал обратно по более дорогой цене электроэнергию, которую купила по более низкой цене.

В общей сложности такой манёвр позволил компании заработать около 9,5 млн долларов.

При этом, для сравнения, в середине лета 21 года компания «намыла» 440 монет и заработала на этом 15 млн долларов, в 2022 году, когда произошло отключение части оборудования, они «намыли» 318 монет на 7 млн долларов. Но, если к этой сумме прибавить то количество денег, которые удалось выручить за «реверс электроэнергии», то выходит что компания не просто не потеряла деньги, но и заработала пару миллионов сверху.

Техасские майнеры круче Чака Норриса.

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