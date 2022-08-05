Недавно стало известно, что хакерская группа, называющая себя Adrastea, заявила об успешном взломе крупнейшего европейского производителя и разработчика ракет.
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Среди похищенных данных - секретная конструкторская документация, касающаяся зенитных ракетных комплексов и их чертежи, а также контрактные соглашения между производителем и странами Евросоюза.
Атакованная компания была основана на слиянии трёх профильных предприятий из Франции, Италии и Британии. Хакеры заявляют, что готовы рассмотреть коммерческие предложения от лица компании на выкуп массива из 60 Гб, содержащего секретную информацию о сотрудниках организации, о секретных военных контрактах, которые были уже выполнены или только заключены, о другой коммерческой деятельности, а также же миллионы строк переписок и других данных, не подлежащих разглашению.
Пока что компания никак не прокомментировала инцидент, но известно, что MBDA обеспечивает большую часть поставок ракет различных классов для сил Евросоюза.