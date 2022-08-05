На просторах интернета появилась информация о том, что российские оружейники создали уникальную снайперскую винтовку, которая способна остановить даже танк!
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Поразительная мощность в минималистичном форм-факторе - это то, что отличает снайперскую винтовку «Сталинград» от других мировых моделей.
Как рассказал Юрий Кнутов, директор «Музея войск противовоздушной обороны», винтовка по своим тактико-техническим характеристикам позволяет с лёгкостью выводить из строя даже бронетехнику, конечно, при правильно выбранном месте введения прицельного огня.
На полигонных испытаниях одним патроном регулярно удавалось остановить бронетранспортёр и даже танк. Говорить о том, что данная винтовка с легкостью пробивает бронежилеты и другую легкобронированную технику и амуницию, излишне.
Дальность винтовки составляет полтора км, причём оружие демонстрирует высокую точность стрельбы на пиковых дальностях. Сообщается о том, что снайперская винтовка «Сталинград» уже была использована в нескольких реальных боевых конфликтах, а авторами модульной мультикалиберной снайперской винтовки называют специалистов частной компании Лобаева, которая выпускает винтовку в нескольких модификациях.
По сути, предоставляется некая «скелетная» базовая конструкция, которую ещё называют «шасси», которая может быть дооборудована различными аксессуарами.
Если же говорить про «базовую «версию, то её вес составляет около 7,5 кг при длине ствола 680 мм, магазин вмещает в себя 5 патронов, а скорость полёта пули превышает 850 метров в секунду.