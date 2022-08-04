Нет, это не шутка, эксперимент проводили известные американские ученые

Сегодня американские медицинские учёные сделали сенсационное заявление.

реклама

Они рассказали мировой общественности о том, что в ходе эксперимента им удалось оживить свинью спустя час после её клинической смерти. Об этом сообщается на страницах журнала Nature.

Итак, учёные из Йельского университета воспользовались новой авторской технологией, которая позволила восстановить работу внутренних органов и наладить общее кровообращение у свиньи спустя час после того, как животное умерло.

Подробностей пока немного, но известны основные этапы эксперимента - у свиньи с помощью искусственных действий спровоцировали остановку сердца (при этом животное находилось под наркозом); спустя час тушу свиньи подключили к аппарату, который можно сравнить с «искусственным сердцем и лёгкими», а уже затем поэтапно животному вводилась некая экспериментальная жидкость под названием «Органикс», которая, как показали результаты эксперимента, позволила сохранить целостность тканей животного, восстановить работу ключевых органов и, что самое главное, остановила процесс умирания клеток.

Если бы подобная новость оказалась на страницах какого-нибудь третьесортного ресурса, то её можно было бы принять за шутку, но журнал Nature и Йельский университет - это уже бренды.

Значит, эксперимент действительно имел место быть и закончился успехом.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке