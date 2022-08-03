Из-за феноменального роста напряженности в отношениях между Китаем и Америкой касательно вопроса Тайваня начались первые реальные экономические действия китайской стороны, направленные на поддержание политики «Один Китай».
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Так, бизнесмены КНР и правительственные чиновники заявляют, что уже с 3 августа на Тайвань будет прекращена поставка природного песка всех фракций. Также власти Китая заявили, что больше не будут покупать у Тайваня некоторые виды рыб и цитрусовые, но это никак не может скрыть действительную часть новости. Ведь песок является одним из основных компонентов для создания кремниевых полупроводниковых приборов, что уж говорить о том, что без природного песка не обойтись при производстве стекла, в строительстве и ещё в 1000 других производств.
Тайвань, как остров, количеством песка, которое можно назвать хоть более-менее серьёзным, не обладает. Его традиционно импортируют именно из материковой части КНР.
Тем самым Китай наносит первый удар по основным предприятиям электроники полупроводникового острова.