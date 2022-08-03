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Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
Если говорить формально точно, то в земных сутках больше не 24 часа
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Новость более чем странная и заставляющая крепко подумать.

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29 числа прошлого месяца планета Земля совершила полный оборот вокруг собственной оси быстрее, чем за 24 часа и это стало абсолютным рекордом по скорости вращения с того момента как в начале шестидесятых годов прошлого века специальные атомные часы были призваны с большой точностью отслеживать скорость вращения дома для человечества.

Последние несколько лет вращение Земли неуклонно ускоряется, но абсолютно никто не знает, почему это происходит. За период с 2020 года Земля уже установила несколько десятков рекордов по скорости вращения.

При этом, за прошлое десятилетие никогда ничего подобного с планетой не происходило.

Конечно, всем известно, что Земля вращается не как идеальный шар, а её вращение зависит от множества факторов, которые включают её внутреннее строение и воздействие Луны, изменения климата и так далее.

Одни ученые предполагают, что подобное явление связано с отклонением географических полюсов Земли, но это не объясняет тенденцию, которая наметилась, и ученые настороженно говорят о том, что явно что-то изменилось и глобальным образом.

Если тенденция будет сохраняться, то в сутках больше не будет 24-х часов. Их нужно будет уменьшать, пока что на одну секунду и это будет впервые в мировой истории, когда потребуется отрицательная коррекция стрелок часов.

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#земля #вращение земли #земля ускоряется
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