Честно говоря, довольно спорный нейминг получился

Сразу после введения санкций многие из мировых компаний заявили о том, что прекращают бизнес в России.

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На самом же деле получилось так, что для самих компаний такое решение обернулось многомиллионными потерями, а сами западные капиталисты даже и не думали о том, чтобы прекращать свою деятельность на территории Российской Федерации.

Известнейший тренд последних месяцев - передача физических активов и производств в РФ русским владельцам, которые подконтрольны головной компании на Западе или вовсе продажа всего бизнеса на русской земле.

При этом, продажа бизнеса довольно часто происходит буквально за символические средства, например, за 1 доллар.

Компания Сoca-Сola решила провести масштабный ребрендинг своих товаров в России и, несмотря на многочисленные заявления, о том что «больше никогда и ни за что» и «вообще никто никогда ничего» она всё ещё остаётся в России.

Главная интрига теперь раскрыта - Сoca-Сola будет называться «Добрый Сola».

Также изменится название у Швепса и Фанты, а Спрайт вовсе пока исчезнет из продажи.

Вот такое вот импортозамещение.

Теперь заморское слово «кока» превратилось в русское слово «добрый» и нам всем в ближайшее время стоит ожидать появления на прилавках таких напитков, как: «Добрый Сola» (известная всем классика), «Добрый Orange» (бывшая Fanta). Спрайт менять не собираются, потому что он и так пользовался плохим спросом, но добавят много исконно отечественных вкусов - Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. А Schweppes превратится в "Rich тоник".

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Естественно, производить «доброе добро» будут на территории России, а цены, вероятнее всего, не изменятся. Первые продукты поступят на прилавки уже в начале осени этого года.