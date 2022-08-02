Основная часть опрошенных совершенно верно ответили на каверзные вопросы статистиков

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Как показало очередное исследование ВЦИОМ, в целом население России умнеет с каждым годом.

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Так, уровень научной грамотности повышается по многим направлениям и об этом безапелляционно свидетельствуют данные очередного опроса, который провели специалисты - статистики.

Например, в утверждение о том, что ГМО продукты могут являться причиной онкологии, верят 44% опрошенных (за 8 лет этот показатель упал с 67 процентов).

Другой пример. Количество тех, кто считает, что планета Земля совершает свой полный оборот вокруг Солнца за месяц за прошедшие 11 лет снизилось до 12% (было 20%).

В целом же количество россиян, которые согласны с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли – растёт. Такого мнения придерживаются примерно 35% жителей страны.

Опрос также опровергает некоторые стереотипы. Например, самый высокий уровень научной грамотности продемонстрировала молодёжь, это опрошенные в возрасте от 18 до 25 лет.

Самый низкий уровень знаний ожидаемо определили среди деревень и провинций.

Есть и совсем необъяснимые результаты. Например, каждый 5 (!) человек уверен, что первые люди населяли планету одновременно с динозаврами. Таких набралось 21%.

Опрос проводили среди почти 2000 россиян, которым исполнилось 18 лет, а телефонное интервью было расписано таким образом, чтобы статистически охватить разные группы и слои населения.

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