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Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
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Недавно один из пользователей всемирной сети решил сформулировать нетривиальное задание для нейросети DALL-E 2, которая была запущена в бета-тесте некоторое время назад.

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По запросу юзера, искусственный интеллект должен был сгенерировать картинку по запросу «последнее селфи на планете Земля». Нейросеть проанализировала все доступные ей информационные ресурсы и выдала серию фото кадров, от которых буквально становится страшно. Жуткие фотографии показывают Апокалипсис вселенского масштаба, который происходит по причине природных катаклизмов (ураганов, наводнений, изменения климата).

На других «селфи» изображены зомби, поражённые неизвестной болезнью. На третьих - разнообразные военные конфликты.

Фотографии действительно впечатляют. Ранее нейросеть DALL-E 2 «отметилась» тем, что дорисовывала картины классиков, научилась разговаривать на совершенно непонятном языке, который был неподвластен для расшифровки даже учёным, а также создала расширенную версию полотна «Сотворение Адама».

В целом, проект нейросети, судя по результатам её работы, продвигается крайне успешно и это действительно заслуживает внимания.

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