Группа исследователей Луны заявила о том, что ими была доказана безопасность и целесообразность использования лунных пещер на первых этапах колонизации планеты.
реклама
Начиная с 2009 года ученые занимались исследованием так называемых «лунных ям» (не путать с кратерами), которые называются ещё лунными пещерами. Долгие годы учёные сопоставляли все доступные данные с измерительной аппаратуры и выяснили, что на Луне достаточное количество пещер, температура внутри которых не меняется с пришествием лунного дня или лунной ночи.
Такие пещеры это идеальное укрытие для человека на первых парах колонизации. Они с лёгкостью смогут защитить космонавтов от солнечной радиации и станут вместилищем для специальных модулей жизнеобеспечения.
Итак, давно известно, что экстремальные условия поверхности Луны, прежде всего, характеризуются ультравысокими и ультранизкими температурами поверхности спутника Земли.
Луна нагревается до 130 градусов Цельсия днем, а ночью она остывает до минус 180 градусов.
По результатам проведенных комплексных исследований выяснилось, что на дне одной из ям, глубина которой составляет около 100 метров, температура остаётся плюс-минус постоянной и составляет всего 17 градусов Цельсия. При этом впадина, о которой идёт речь, имеет цилиндрическую форму и продольные размеры, сопоставимые с футбольным полем.
Таким образом, были исследованы ещё несколько впадин на поверхности Луны. Удалось найти и локализовать более двух сотен естественных углублений, природа появления которых неизвестна, но все они обладают одинаковыми свойствами - температура в них постоянна и именно эта местность, по мнению учёных, является наиболее вероятным местом первичного развертывания лунных колоний.