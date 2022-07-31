Львиную долю феноменального джекпота поделят между собой фискалы и организаторы лотереи

В Америке состоялось историческое событие.

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Всего в третий раз за все время проведения крупнейшей в мире лотереи «Мега Миллион» был определён обладатель джекпота.

Выигрыш составил порядка 1,3 млрд долларов, хотя призовой билет стоил всего 2 доллара!

Но новость, в общем-то, не об этом, а о том, что счастливый американец, имя которого, по понятным причинам, не разглашается, сможет получить только треть от выигранной суммы.

Итак, первое, что нужно будет сделать при предъявлении на погашение выигрышного билета, это оплатить федеральный налог, который составляет целых 37%!

То есть, только на один налог уйдёт более 470 млн долларов.

Дальше возникает вилка возможностей: по традиции, те компании, которые выплачивают джекпот, предлагают победителю два варианта развития событий. Либо же получить оставшуюся после уплаты налога сумму, но равными частями и в течение 30 лет. Либо получить всю сумму сразу, но при этом оставшаяся часть суммы после уплаты налога пропорционально уменьшается на некую величину.

То есть, если представить, что счастливчик решил получить свой выигрыш немедленно, то ему можно рассчитывать лишь на треть (!) от суммы джекпота.

Вот такая вот лотерея.

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