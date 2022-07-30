Новый глава российского космического ведомства сделал ряд заметных заявлений, которые свидетельствуют о новом курсе развития индустрии

Новый глава «Роскосмоса», господин Борисов начал давать более-менее развернутые интервью российской прессе и тут же стал делать довольно интересные заявления, которые явно свидетельствует о том, что его взгляд на космическую индустрию России и пути её дальнейшего развития сильно отличается от того, который проповедовал Дмитрий Рогозин.

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Так, господин Борисов заявил, что корпорация «Роскосмос» очень серьёзно задолжала российской экономике. Поясняя свои слова, господин Борисов рассказал, что современный мир больше не может существовать без космических услуг (связь, интернет, метеоданные, навигация, картография, анализ ЧС). Всё это невозможно представить без обмена информацией со спутниками, но, в отличии от всех остальных стран мира, компания «Роскосмос» так и не перешла на товарно-денежные отношения в производстве спутников, а главное - в получении выгоды для бюджета страны от их коммерческого использования. Потребители спутниковых услуг в России должны платить за эти услуги, но и качество для абонентов должно быть идеальным.

Борисов заявляет, что американцы и китайцы давно обогнали Россию в деле коммерческого освоения услуг, предоставляемых по спутниковым каналам и «Роскосмосу» требуется в кратчайшие сроки научиться не только выпускать спутники, которые по качеству будут в разы лучше нынешних, но и перевести информационные спутниковые услуги на серьёзные коммерческие рельсы. Это позволит стимулировать производство и создать рыночную конкуренцию.

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